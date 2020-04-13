الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع رغم العزل العام

قال مصدران حكوميان، إن الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع بعد 15 أبريل الجاري، لتعويض الأضرار الاقتصادية، التي نجمت عن إجراءات العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن ينتهي الثلاثاء العزل العام، الذي تم فرضه لمدة 21 يوما على سكان الهند، الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا.

وقال أحد المصدرين، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر لبعض الوزراء بوضع خطط لفتح بعض الصناعات المهمة بعد تضرر سبل عيش الفقراء.

وأضاف المصدر أن الحكومة تفكر في السماح باستئناف بعض العمليات تحت إرشادات يجري وضعها.

وكانت وزارة الصناعة الهندية قد أوصت في وقت سابق باستئناف بعض عمليات التصنيع في قطاعات السيارات والمنسوجات والدفاع والإلكترونيات وقطاعات أخرى.

وقالت الوزارة في رسالة موجهة لوزارة الداخلية، إن هذا يمكن تحقيقه من خلال تقليص نوبات العمل بعدد أقل من العمال لضمان التباعد الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"