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بنك أمريكي يقيم تأثير اتفاق "أوبك+" على أسعار النفط

مال وأعمال

بنك أمريكي يقيم تأثير اتفاق
Reuters
بنك أمريكي يقيم تأثير صفقة "أوبك+" على أسعار النفط
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اعتبر بنك الاستثمار الأمريكي "غولدن ساكس" أن قيام دول مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاجها بواقع 10 ملايين برميل في اليوم سيكون غير كاف من أجل رفع أسعار النفط.

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وقال محللو البنك في تقرير لهم، إن الاتفاق الذي توصلت إليه دول "أوبك+" يعد "تاريخيا"، لكنه غير "كاف" للتعويض عن الانخفاض الحاد في الطلب على النفط بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة "رويترز".

وعن توقعاتهم لأسواق النفط في المستقبل القريب، نقلت الوكالة عن المحللين، أنهم ما يزالون يتوقعون انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسابيع المقبلة بسبب تراجع الطلب على النفط جراء كورونا، تزامنا مع امتلاء مستودعات الخام بسرعة كبيرة.

وأعلنت دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد عن "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

المصدر: "نوفوستي"

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