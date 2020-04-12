إيران تكشف حيثيات اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج

كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم دول مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط.

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وأكد زنغنة أن المكسيك وافقت، خلال اجتماع "أوبك+" الافتراضي اليوم الأحد على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، والولايات المتحدة تعهدت بإقناعها بخفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل.

وذكر أن السعودية والإمارات والكويت تقبلت طواعية خفض الإنتاج النفطي بواقع مليوني برميل يوميا إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه، وأعلن أن قرار خفض الإنتاج لا يشمل إيران وليبيا وفنزويلا.

وأضاف أن الاتفاق بشمل خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين خلال الشهرين المقبلين (وليس 9.7 مثلما أعلنته مصادر أخرى) و8 ملايين خلال الأشهر الـ6 التالية أي حتى نهاية العام 2020 وثم 6 ملايين برميل منذ يناير 2021 حتى أبريل 2022.

وقال: "نأمل في عودة التوازن إلى أسواق النفط وسنشهد آثار الاتفاق اعتبارا من صباح غد".

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض.

المصدر: وكالات