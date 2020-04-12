تركيا تدعو المصارف الخاصة للمساهمة في مواجهة كورونا

دعت السلطات التركية، المصارف الخاصة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لتفشي كورونا.

وكتب وزير المالية بيرات البيرق، على "تويتر" قائلا: "في الوقت الذي تقف فيه المصارف الحكومية إلى جانب مواطنينا بجميع الموارد المتاحة لديها، إلا أن موقف البنوك الخاصة يحزننا حقا".

وأضاف: "أدعو مجددا المصارف الخاصة لأن تكون جزءا من وحدتنا وتضامننا في هذه الأوقات"، من دون أن يشير إلى أسماء مصارف محددة، أو يعطي تفاصيل حول الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.

المصدر: وكالات