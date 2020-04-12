مصر.. كورونا يمنع مؤقتا خصخصة بنك القاهرة

نقلت صحيفة مصرية اليوم الأحد، عن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصر أرجأت خططها لبيع حصة في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي كان مقررا منتصف أبريل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكان رئيس مجلس الإدارة، طارق فايد، قد أبلغ "رويترز" في مارس الماضي، أن خطة بيع الحصة، البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار، ستظل قائمة إذا استمر اهتمام المستثمرين رغم الفيروس.

لكن فايد عاد وأبلغ صحيفة "المصري" في مقابلة نشرتها اليوم، أن "خطط طرح حصة من البنك في البورصة المصرية مؤجلة في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا ومحليا، وتأثر البورصات، سواء العالمية أو المحلية".

وسيكون طرح حصة في بنك القاهرة أكبر عملية بيع لأصل من أصول الدولة منذ 2006.

وبيع حصص في هذا البنك جزء من برنامج خصخصة جديد يتضمن قائمة طويلة من الشركات الحكومية تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات لكنها واجهت تأجيلات متكررة.

المصدر:RT