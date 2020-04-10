وزير كندي: بلدان G20 اتفقت على ضرورة استقرار أسعار النفط

أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي شيموس أوريغان، أن دول مجموعة العشرين، بما فيها روسيا والسعودية، اتفقت على ضرورة استقرار أسعار النفط.

وكشف الوزير في أعقاب الاجتماع الوزاري للدول العشرين لبحث إجراءات تحقيق الاستقرار في السوق النفطية اليوم الجمعة، أن الأطراف المعنية اتفقت على تشكيل فريق عمل لمتابعة الجهود الجماعية للتعامل مع قضايا النفط.

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وقال إن دول "العشرين" "لم تصل بعد إلى ما نبتغيه"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عمل كبير أمام الدول، لكنها قامت بـ"خطوة كبيرة إلى الأمام" خلال اجتماع اليوم.

وأضاف أنه لم يتم بحث أي "أرقام" في ما يخص خفض إنتاج النفط، كما امتنع عن الحديث عما إذا كانت الدول تعتزم القيام بأي خطوات إضافية لخفض الإنتاج في وقت لاحق.

ويأتي ذلك بعد يوم من توصل دول "أوبك+" إلى تفاهمات بشأن تقليص إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل اعتبارا من 1 مايو المقبل ولمدة شهرين.

المصدر: رويترز