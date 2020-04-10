نوفاك: الدول المصدرة خارج "أوبك+" ستخفض إنتاجها بواقع 5 ملايين برميل

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، أن تخفض الدول المصدرة للنفط خارج منظمة أوبك وشركائها في "أوبك+" إنتاجها النفطي بواقع 5 ملايين برميل يوميا.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اعتبر نوفاك أن مجمل خفض الإنتاج من قبل دول "أوبك+" وبعض شركائها ضمن مجموعة "العشرين"، قد يشكل نحو 15 مليون برميل يوميا.

كما أكد نوفاك استعداد الشركات الروسية لخفض الإنتاج في إطار صفقة "أوبك+"، مضيفا أن وزارته على اتصال دائم مع الشركات الروسية بهذا الصدد.

كما أعرب نوفاك عن ثقته باستطاعة الشركات الروسية اتخاذ تدابير تقنية وتكنولوجية تمكنها من بلوغ الأرقام التي أخذت روسيا على عاتقها الالتزام بها.

وقال إن خفض الإنتاج المزمع، قصير المدى، موضحا أن الأمر يتعلق "بأرقام كبيرة جدا يجب بلوغها من أجل إعادة السوق إلى توازنها، مضيفا: "لا شك في أن الأحجام السابقة للإنتاج ستتم إعادتها".

المصدر: نوفوستي