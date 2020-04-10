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بوتين يبحث مع محمد بن سلمان خفض إنتاج النفط

مال وأعمال

بوتين يبحث مع محمد بن سلمان خفض إنتاج النفط
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
صورة من الأرشيف
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم، اتفاق خفض إنتاج النفط ضمن مساعي إرساء استقرار سوق الخام.

وجاء في بيان عن الكرملين اليوم الجمعة، أن الجانبين "بحثا المسائل المتعلقة بالمباحثات في إطار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط".

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وأضاف البيان أن بوتين وبن سلمان اتفقا على مواصلة الاتصالات بين روسيا والسعودية بهذا الشأن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا، بحث الرئيس بوتين خفض الإنتاج مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التحرك على خلفية توصل دول "أوبك+" لتفاهمات بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 مايو المقبل ولمدة شهرين.

المصدر: RT

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