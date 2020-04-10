مصر.. رئيس شركة "المقاولون العرب" يعلن عن إجراءات جديدة بعد امتعاض السيسي

رد رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" محسن صلاح، على امتعاض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته أحد المواقع المسؤولة عنها الشركة أمس، بسبب رؤيته العمال بلا كمامات.

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وقال صلاح لموقع "مصراوي"، إن شركة "المقاولون العرب" ستتخذ إجراءات جديدة لحماية العمال من فيروس كورونا، موضحا أن شركته اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والحفاظ على صحتهم منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، لكن ما حدث في أحد المواقع، كان نتيجة لسلوكيات العمال.

وأضاف: "بعد فيديو انفعال الرئيس اليوم بأحد المواقع، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، رغم أنه تم تسليم جميع العمال في كافة مواقع العمل كمامات من أغلى الأنواع القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام مرة أخرى، قررنا تغيير هذا الإجراء وتسليمهم كمامات بشكل يومي قبل الدخول للعمل في المشروع".

وتابع: "لن يتم السماح لأي عامل الدخول إلى موقع المشروع بدون هذه الكمامة"، لافتا إلى أنه يتم يوميا تطهير مواقع العمل والاستراحات الخاصة بالعمال، حفاظا على صحتهم.

وأشار صلاح إلى أن، كل المشروعات يوجد بها خيم تم تخصيصها للمرور عليها يوميا في الصباح، وقبل الدخول إلى المشروع، حتى يتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين في المشروع، وتعقيمهم بشكل كامل.

وتابع: "في حاجات بتسهوا على العمال والأمن الصناعي في المواقع، لكن سيكون هناك حزم في التعامل مع هذه الموضوعات".

وقال: "اتخذت تعليمات حازمة ضد الأمن الصناعي ليكونوا أكثر حرصا وحزما داخل المشروعات، حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة ثانية".

المصدر: مصراوي