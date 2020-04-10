أكبر شركة سياحية في العالم تلغي عطلاتها وتحصل على قرض بسبب خسائرها

أعلنت شركة "توي" Tui السياحية الأكبر في العالم، أنها عدّلت برنامج رحلاتها وعطلاتها وقامت بتمديد بعض الرحلات، وإلغاء بعضها على مدى الأسابيع الـ5 القادمة في إجراء للوقاية من كورونا.

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وقالت الشركة في بيان لها إنها علقت جميع الرحلات حتى 14 مايو، وتم تعليق رحلات ماريلا كروز حتى يونيو على الأقل، وسط قيود السفر العالمية بسبب COVID-19.

وقالت متحدثة باسم "توي": "نحن نراقب الوضع باستمرار وسنستأنف رحلاتنا السياحية بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك، في هذه المرحلة من الزمن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بدقة موعد ذلك. لذا، في الوقت الحالي سنراقب عن كثب برنامجنا ونستمر في تعديل وتكييف المواعيد بما يتماشى مع أحدث نصائح السفر العالمية".

وأضافت أن العملاء الذين ألغوا حجزهم "سيكونون قادرين على تعديل مواعيد رحلاتهم إلى أي عطلة Tui package أخرى معروضة للبيع" على موقعنا الإلكتروني.

وأكدت شركة توى Tui، أنها حصلت على الموافقة على قرض بقيمة 1.8 مليار يورو لمساعدتها على تحمل إغلاق عملياتها بالكامل تقريبا، بما يشمل تعاملاتها مع شركات الطيران والفنادق وسفن الرحلات البحرية.

وقالت الشركة إن القرض الذي يقدمه بنك التنمية الألماني المملوك للدولة KfW سيعزز التسهيل الائتماني الحالي لـTui البالغ 1.75 مليار يورو، مما يمنحها أكثر من 3 مليارات يورو في التمويل.

المصدر: وكالات