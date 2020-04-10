الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة بـ590 مليار يورو لمواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد صادقوا على حزمة مالية بقيمة 590 مليار يورو لمواجهة الأضرار الاقتصادية لوباء كورونا.

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وأضاف أن 109 مليار يورو ستخصص لمواجهة مشكلة العاطلين عن العمل ومن فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا وإجراءات العزل، التي أدت إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

في حين سيتم تخصيص ما قيمته 286 مليار يورو على شكل قروض للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، التي تضررت بسبب الجائحة.

والآن يتوجب على رؤساء الحكومات في الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة بعد اتفاق الوزراء عليها.

المصدر: RT