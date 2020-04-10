المركزي الإيراني يبعث رسالة إلى "النقد الدولي" بشأن مساعدات كورونا

شدد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، في رسالة بعثها إلى رئيس صندوق النقد الدولي، على حق إيران في الحصول على مساعدات مالية من الصندوق، في ظل تفشي فيروس كورونا.

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وقال همتي في منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "قبل نحو شهر عقب إعلان صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم اللامشروط للدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا، طلبت إيران الحصول على هذا الدعم استنادا إلى حقها في هذا المجال، إلا أن هناك أشخاصا من خارج صندوق النقد الدولي، يعملون على حرف هذا الطلب المشروع".

وأعلن همتي، أنه "وفقا لما زعمت به الولايات المتحدة بشأن إعفاء آلية إينستكس (INSTEX) وحتى القنوات المالية السويسرية (SHTA) من الحظر الأمريكي الأحادي، فإن هذه الآليات تفسح المجال أمام تبادل المساعدات الإنسانية في إطار الدعم الذي سيقدمه صندق النقد الدولي لإيران".

ولفت همتي إلی الرفض الأمريكي لمساعدات صندوق النقد الدولي لإيران، وكتب أن الدول الأوروبية وباقي دول العالم بدأت استخدام هاتين الآليتين، معربا عن أمله بألا يمس الرفض الأمريكي بسمعة صندوق النقد الدولي وأدائه المتمثل في تقديم المساعدات للدول الأعضاء خاصة إيران.

وأكد همتي أن إيران عازمة على المضي بطلبها في إطار الضمان المالي السريع RFI ، مرجحا أن يستجيب صندوق النقد الدولي للطلب الإيراني على وجه السرعة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 66220، بينما سجلت الوفيات 4110، أما عدد المتعافين من الفيروس فبلغ 32309.

المصدر: إرنا