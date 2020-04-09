الولايات المتحدة ترحب باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن ترحيب واشنطن باتفاق الدول النفطية على خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن "هذه التعهدات ستبعث بإشارة مهمة مفادها أن جميع الدول المنتجة الكبرى ستتعامل بشكل مناسب مع واقع السوق الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".

إقرأ المزيد

وأكد المسؤول أن وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت سيمثل الولايات المتحدة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين الجمعة لمناقشة خطوات استعادة الاستقرار في السوق النفطية.

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+" التي تضم دولا منتجة للنفط لا تنتمي للمنظمة وبينها روسيا، اتفقت الخميس على خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو المقبل لفترة أولية مدتها شهران.

المصدر: رويترز