الأسهم الأمريكية تختم أسبوع التداول على صعود

ختمت الأسهم الأمريكية أسبوع التداول على صعود الخميس، مع إطلاق مجلس الاحتياطي الاتحادي أحدث برامجه الرامية إلى دعم الحكومات المحلية، والشركات المنكوبة في ظل إجراءات كبح تفشي كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 281.48 نقطة بما يعادل 1.2 بالمئة ليصل إلى 23715.05 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 39.49 نقطة أو 1.44 بالمئة مسجلا 2789.47 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.67 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 8153.58 نقطة.

وقفزت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو 10%، بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

وبحلول الساعة 17:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 10.4% إلى 36.24 دولار للبرميل، وكان المزيج قد بلغ هذا المستوى آخر مرة في 13 مارس الماضي.

أما عقود الخام الأمريكي فقد صعدت بنسبة 13% إلى 28.36 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "تاس".

وجاء الارتفاع بعدما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر في منظمة "أوبك"، أن روسيا والسعودية اتفقتا خلال اجتماع طارئ اليوم على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

وعقدت مجموعة "أوبك+" اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز