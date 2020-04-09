المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يدعو لحسم ضريبي فوري قد يعيد الشركات الأمريكية من الصين

قال المستشار الاقتصادي لدى البيت الأبيض لاري كودلو، إن إحدى السياسات التي قد تغري الشركات الأمريكية بالعودة إلى الولايات المتحدة من الصين، ستتمثل في حسم فوري للضرائب.

وقال كودلو في تصريح لـ"فوكس بيزنس نيوز": "في ما يتعلق بسياسات إعادة الشركات إلى الوطن، هناك الكثير مما يمكن فعله".

وأضاف: بين المحفزات "الحسم الفوري الكامل لشتى التكاليف من حساب الضرائب، بما يشمل المصانع، والمعدات، وهياكل الملكية الفكرية، والتجديدات".

وتابع: "إذا حسمنا كامل التكاليف من حساب الضرائب بشكل فوري فإننا نتحمل حرفيا تكاليف نقل الشركات الأمريكية لتعود إلى الولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب في الـ23 من أغسطس 2019 الشركات الأمريكية الكبرى بالبحث "فورا" عن بديل للصين، والتوجه نحو الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وكتب ترامب حينها، تغريدة على "تويتر": "آمر شركاتنا الأمريكية العظيمة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، وإعادة نشاطها إلى بلدها الأم، وصناعة منتجاتها في الولايات المتحدة... لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بدونهم".

وقال ترامب إنه يأمر جميع شركات الشحن مثل "فيدكس"، و"أمازون"، و"أبس آند أبس" برفض جميع شحنات مخدر "الفنتانيل" القادمة من الصين.

إلا أن غرفة التجارة الأمريكية أكدت في ذلك الوقت أنها ترفض دعوة الرئيس دونالد ترامب، مضيفة أن "الالتزام البنّاء والمستمر" هو الطريق الأنسب للمضي قدما.

المصدر: رويترز