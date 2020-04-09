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منوتشين: الاقتصاد الأمريكي قد يستأنف نشاطه في مايو

مال وأعمال

منوتشين: الاقتصاد الأمريكي قد يستأنف نشاطه في مايو
Reuters
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الخميس، إن اقتصاد بلاده قد يعاود العمل بشكل طبيعي في مايو.

وأضاف: "فور أن يشعر الرئيس بالارتياح على صعيد المسائل الطبية، سنفعل كل ما هو ضروري لتمكين الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين من العمل، وأن يكون لديهم ما يحتاجونه من سيولة لمباشرة الأعمال في هذه الأثناء".

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وتأتي تصريحات منوتشين هذه مخالفة لما يذهب إليه العديد من خبراء الطب ممن يرون أن إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي ينبغي أن تظل قائمة لفترة أطول للتغلب على كورونا.

وكان ترامب قد أعرب أمس الأربعاء عم أمله في إعادة فتح الاقتصاد "بقوة كبيرة" فور تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا، لكن كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كودلو قال يوم الثلاثاء إن ذلك قد يحدث في غضون أربعة أسابيع إلى ثمانية.

المصدر: رويترز

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