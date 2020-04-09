أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2012

وصلت أسعار الذهب خلال عمليات التداول الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية 2012، وسط انخفاض قيمة الدولار بسبب سياسات البنك المركزي الأمريكي.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) عن برامج إقراض جديدة ووسع البرامج الحالية في محاولة لتقديم دعم مالي للاقتصاد بمبلغ 2.3 تريليون دولار على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار بيان لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن البنك يحاول "تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والاستقرار" خلال الأزمة الحالية.

ونقلت "ماركت ووتش" عن كريغ إيرلام كبير محللي السوق في مؤسسة Oanda قوله: "السوق غارقة بالمال من البنوك المركزية حول العالم، وهذه الفترة الغامضة جدا، تدفع أسعار الذهب إلى الأعلى بشكل كبير".

وارتفعت عقود الذهب لشهر يونيو في Comex بنسبة 3.6٪ لتصل إلى 1744.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، ومنذ بداية الأسبوع، أضاف المعدن الثمين أكثر من 5٪ في سعره.

وارتفعت أسعار الفضة لشهر مايو 4.5٪ إلى 15.895 للأوقية وفي هذا الأسبوع ارتفعت بنسبة 8.7٪.

وارتفع سعر البلاتين لتسليم يوليو 2.2٪ إلى 749.6 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود البلاديوم في يونيو 0.5٪ إلى 2105 دولارات للأوقية.

كما تراجع مؤشر ICE U.S. Dollar، الذي يظهر قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات عالمية رئيسية، وانخفض بنسبة 0.56٪.

المصدر: إنترفاكس