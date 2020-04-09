الطاقة الروسية: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن النشاط الاقتصادي العالمي يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل في اليوم الواحد.

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وأكد، خلال الاجتماع الوزاري الثامن لدول تحالف "أوبك+"، الذي يضم دولا من داخل وخارج منظمة "أوبك"، على أهمية العمل على تغيير الوضع الذي تمر به سوق النفط العالمية في الوقت الراهن، وقال: "نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط".

وشدد نوفاك على ضرورة مشاركة مزيد من الدول في تخفيضات الإنتاج، التي تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

وأعرب عن تقديره للسعودية على الجهود المبذولة لاستقرار سوق النفط، وقال: "أشكر سمو الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان (وزير الطاقة السعودي)، الذي نبحث معه الأوضاع في سوق النفط وسبل بث الاستقرار فيها، كما أود أن أشكر محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك".

وتعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT