فرنسا تزيد حزمة ميزانية الأزمة إلى 100 مليار يورو

زادت الحكومة الفرنسية التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة أزمة فيروس كورونا إلى أكثر من مثليها من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير.

وأبلغ وزير المالية برونو لومير صحيفة "لي زيكو" المحلية، بأن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو، بما يتجاوز 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.

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وقال لومير: "هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم في تغير سريع.. سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا".

وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية، حسب وزير الميزانية جيرالد دارمانين في المقابلة ذاتها التي جرت مع وزير المالية.

وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 يوم الأربعاء القادم، وهو ما أفاد لومير بأنه سيتضمن توقعا بأن ينكمش الاقتصاد 6 بالمئة ليكون الأشد منذ 1945.

المصدر: رويترز