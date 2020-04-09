بوتين يشيد بالزيادة الحاصلة في تصدير السلاح الروسي

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، عن تنفيذ روسيا خططها لتصدير السلاح بنسبة 102٪، بزيادة فاقت المتوقع بأكثر من ملياري دولار.

وقال بوتين: "في ما يتعلق بنتائج التعاون العسكري الفني خلال العام الماضي، فهي بالتأكيد إيجابية. على الرغم من الوضع غير المواتي بشكل عام والمنافسة الشديدة، فإن نظامنا للتعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية يعمل بنجاح".

وأشار إلى أن روسيا ستحتاج إلى تعديل أشكال عملها في سوق الأسلحة العالمية، نظرا للمخاطر المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "المنافسة الدولية عالية للغاية وهناك مخاطر إضافية مرتبطة بانتشار عدوى فيروس كورونا سيكون لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد العالمي بأكمله".

وفي حديثه عن العوامل التي تساعد روسيا على الحفاظ على مكانتها في هذه السوق، قال بوتين: "الاختبار العملي الناجح للسلاح الروسي في الخارج، وخاصة في سوريا أكد فعاليته".

المصدر: إنترفاكس