البورصة الأمريكية تقفز بعد تحفيز ضخم من المركزي الأمريكي

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الفدرالي برنامجا حجمه 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد بشكل عام، والشركات بشكل خاص.

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وارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" في بداية التعاملات بنسبة 1.1% إلى 23690.66 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.98% مسجلا 2776.99 نقطة.

فيما تقدم مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.97% إلى 8169.01 نقطة.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه طلبات إعانة البطالة بواقع 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"