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البورصة الأمريكية تقفز بعد تحفيز ضخم من المركزي الأمريكي

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تقفز بعد تحفيز ضخم من المركزي الأمريكي
Reuters
البورصة الأمريكية تقفز بعد تحفيز ضخم من المركزي الأمريكي
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قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الفدرالي برنامجا حجمه 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد بشكل عام، والشركات بشكل خاص.

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البطالة في الولايات المتحدة تقفز بواقع 6.6 مليون شخص
البطالة في الولايات المتحدة تقفز بواقع 6.6 مليون شخص

وارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" في بداية التعاملات بنسبة 1.1% إلى 23690.66 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.98% مسجلا 2776.99 نقطة.

فيما تقدم مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.97% إلى 8169.01 نقطة.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه طلبات إعانة البطالة بواقع 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"

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