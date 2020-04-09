ميشوستين يدعو لزيادة تصدير المنتجات الصناعية

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة تتوقع زيادة كبيرة في تصدير المنتجات الصناعية، على الرغم من العقوبات والصعوبات المؤقتة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين خلال اجتماع للحكومة اليوم: "يجب أن تنمو إنتاجية العمل في الشركات المتوسطة والكبيرة غير المختصة بالخامات بمعدل 5٪ على الأقل سنويا، ونحن نركز على ذلك. بالطبع في الوضع الحالي هناك العديد من الأسئلة، لكننا بحاجة إلى التفكير في المستقبل. ونحن بحاجة إلى توسيع نطاق الصادرات بشكل جدي وكبير، بما في ذلك منتجات الصناعات الهندسية والآليات".

وأشار إلى أن مشروع الاستراتيجية يحدد المهام الرئيسية لكل صناعة وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات تسعى لإنشاء سوق أكبر للمكونات، وفي قطاع الصناعات الطبية، زيادة إنتاج الأجهزة والمعدات إلى أربعة أضعافه.

وأضاف: "نتوقع أنه رغم العقوبات الحالية والمضاعفات المؤقتة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الاستراتيجية ستزيد الإنتاج بشكل كبير في الصناعة التحويلية بواقع 93٪ بشكل عام و180٪ في قطاعات التكنولوجيا العالية. وسيصبح ذلك بمثابة احيتاطي جيد لتعزيز موقع روسيا، وخلق مصادر جديدة لدخل المواطنين والشركات".

المصدر: نوفوستي