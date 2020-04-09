مصر تعلن تراجع استثمارات الأجانب في الدين الحكومي بشكل كبير

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تراجعت بشكل كبير، حيث بلغت 13.5 إلى 14 مليار دولار.

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وأشار معيط وفقا لوسائل إعلام مصرية، إلى أن الاستثمارات تراجعت إلى هذا الرقم بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية.

يذكر أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + رويترز