ارتفاع صرف الروبل في بداية التداول انتظارا لقرارات "أوبك +"

تراجع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل، في بورصة موسكو صباح الخميس، وتعزز موقع العملة الروسية في بداية التداول انتظارا لقرارات "أوبك +"، بشأن آفاق خفض إنتاج النفط.

وتراوحت التعاملات الأولى بالدولار في نطاق 73.0025-75.0075 روبل ، ووفقا لنتائج الدقيقة الأولى من التداول، كان سعر صرف الدولار الواحد، 74.7 روبل. (أي ناقص 27.3 كوبيك بالمقارنة مع الإغلاق السابق).

في الوقت نفسه انخفض سعر صرف الدولار في الوقت الحالي إلى مستوى 73.0025 روبل لأول مرة منذ 13 مارس.

وانخفض اليورو إلى 81.31 روبل. (أي ناقص 0.05 كوبيك). بعد ذلك بقليل، في الساعة 10:10 ، ارتفع اليورو إلى 81 روبلا أيضا للمرة الأولى منذ 13 مارس. وانخفضت سلة العملات المزدوجة (0.55 دولار ويورو 0.45) بمقدار 14.12 كوبيك بالمقارنة مع مستوى إغلاق الأربعاء، إلى 77.68 روبل.

خلال ذلك، تراجع سعر صرف الدولار في الدقيقة الأولى من التداول بمقدار 1.0504 روبل عن مستوى السعر الرسمي الحالي، واليورو - بمقدار 92.46 كوبيك أقل من السعر الرسمي.

المصدر: إنترفاكس