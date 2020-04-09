السعودية تستفيد من انهيار البورصات والنفط وتقتنص فرصا "ذهبية" في أوروبا

بدأت السعودية شراء حصص في شركات نفط وغاز في أوروبا، بعد تراجع قيمة أسهمها في ظل انهيار البورصات العالمية وأسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر الأربعاء، أن المملكة تستفيد من هبوط أسهم الشركات وتقوم بشراء حصص فيها.

وأضافت الصحيفة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، اشترى حصصا بقيمة نحو مليار دولار في أربع شركات نفط أوروبية كبيرة.

وأفادت بأن الشركات الأربع هي "إكوينور" النرويجية و"رويال داتش شل" الإنجليزية -الهولندية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية.

وعن المكاسب التي حققتها الرياض من هذه الصفقات، أشارت إلى أن أسهم "إكوينور" انخفضت بنحو 23% منذ بداية العام الجاري، فيما تراجعت أسهم "رويال داتش شل" و"توتال" و"إيني" بـ35% و31% و33% على التوالي.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا والتدابير التي اتخذتها الحكومات لمكافحة انتشار هذه الجائحة انهارت بورصات عالمية إلى مستويات قياسية، حيث يتخوف المستثمرون من حدوث ركود اقتصادي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"