ارتفاع العقود الآجلة للنفط وسط توقعات لتخفيضات في الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للنفط في أواخر التعاملات في جلسة اليوم الأربعاء بدعم من آمال في توصل أعضاء مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج، خلال اجتماع يعقد الخميس.

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وأنهت عقود "برنت" جلسة التداول مرتفعة بـ97 سنتا، أو 3%، لتسجل عند مستوى 32.84 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" مرتفعة 1.47 دولار، أو 6.2%، عند 25.09 دولار للبرميل.

وتحسنت معنويات السوق بفعل توقعات بأن "أوبك+" قد تتوصل لاتفاق بعد أن ذكرت تقارير لوسائل إعلام أن روسيا مستعدة لخفض انتاجها بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، بينما قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إنه يتوقع أن يكون اجتماع الغد "مثمرا".

وتشهد أسعار النفط تراجعا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+".

والاثنين نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة أنه من المرجح أن تتفق دول "أوبك+"، بينها السعودية وروسيا، على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم 9 أبريل.

المصدر: رويترز + وكالات