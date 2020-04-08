بورصة "وول ستريت" تقفز وسط علامات مشجعة بشأن فيروس كورونا

قفزت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت"، اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين بعلامات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وحصلت أسهم شركات التأمين الصحي على دفعة إضافية من إعلان المرشح الرئاسي الديمقراطي بيرني ساندرز تعليق حملته.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا 779.71 نقطة، أو 3.44 بالمئة، إلى 23433.57 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 الأوسع نطاقا 90.57 نقطة، أو 3.41 بالمئة، ليغلق عند 2749.98 نقطة وليصبح مرتفعا حوالي 23 بالمئة عن مستوى إغلاقه المنخفض الذي سجله في الثالث والعشرين من مارس.

كما أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا 203.64 نقطة، أو 2.58 بالمئة، إلى 8090.90 نقطة.

المصدر: رويترز