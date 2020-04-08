المدير التنفيذي لشركة "داو جونز" يقدم استقالته

أعلنت شركة "نيوز كوربوريشن" الإعلامية العملاقة عن استقالة المدير التنفيذي لشركة "داو جونز" التابعة لها، ويل ليويس.

ومن المقرر أن يستمر ليويس في العمل مع فريقه خلال الشهر القادم وسط أزمة فيروس كورونا. وسيتم الإعلان عن اسم خلفه في الأسابيع المقبلة.

وقد أدار ويل ليويس "داو جونز" منذ عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "داو جونز" الإعلامية هي إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الإعلام والبيانات المالية والاقتصادية، وهي الناشرة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المشهورة.

المصدر: رويترز