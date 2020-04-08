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معهد هوبكنز: حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 14 ألف حالة

نواب أمريكيون يطالبون محمد بن سلمان بخفض إنتاج النفط

مال وأعمال

نواب أمريكيون يطالبون محمد بن سلمان بخفض إنتاج النفط
AFP Alex Edelman
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وجهت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطلب خفض الإنتاج النفطي.

وجاء في الرسالة، التي وقع عليها نحو 50 من النواب الجمهوريين: "في حال فشلت المملكة في اتخاذ الخطوات العادلة لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة، سنشجع على أي ردود موازية تراها الحكومة الأمريكية مناسبة".

ويأتي ذلك على خلفية هبوط أسعار النفط في أعقاب فشل توصل "أوبك+" إلى صفقة جديدة بشأن خفض الإنتاج، وانخفاض الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

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تجدر الإشارة إلى أن هبوط أسعار النفط ألحق أضرارا بمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تبحث دول "أوبك+" تخفيض الإنتاج وسبل تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية غدا الخميس. كما ستبحث دول مجموعة العشرين نفس الموضوع يوم الجمعة.

المصدر: رويترز

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