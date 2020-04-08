النقد الدولي: المغرب سحب 3 مليارات دولار من خط للسيولة لمكافحة كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن المغرب سحب كل الموارد المتاحة بموجب ترتيب للوقاية والسيولة مع الصندوق، أي حوالي 3 مليارات دولار، لكبح التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".

وأضاف الصندوق يوم الأربعاء، أن المشتريات ستصل إلى حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وستسمح السيولة للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وأفاد صندوق النقد بأنه على الرغم من حزمة إجراءات اتخذتها السلطات لزيادة الانفاق على الصحة ودعم مشاريع الأعمال والأسر، فإنه من المرجح أن يشهد المغرب ركودا في 2020 بسبب تراجعات كبيرة في الصادرات والسياحة والتحويلات النقدية وجمود مؤقت في النشاط الاقتصادي.

وسجلت السلطات المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة بلغ بذلك 1242 حالة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس من 90 حتى 91 شخصا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في المملكة خلال آخر 24 ساعة من 93 إلى 97 شخصا، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي إلى 4358.

المصدر: رويترز