هبوط إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 600 ألف برميل يوميا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع السابق له، ليصل إلى 12.6 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بسجلات للمخزونات، بينما هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.

وصعدت مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 49.2 مليون برميل، وهي أيضا أكبر زيادة مسجلة.

المصدر: الأناضول + رويترز