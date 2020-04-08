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مصر والصين تعلنان إطلاق أكبر خط إنتاج للكمامات الطبية

مال وأعمال

مصر والصين تعلنان إطلاق أكبر خط إنتاج للكمامات الطبية
RT
افتتاح المشروع
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أعلنت السفارة الصينية في القاهرة، أن مصر والصين قامتا بتدشين أكبر خطوط الإنتاج للكمامات، داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر باستثمارات صينية مصرية.

مصر والصين تعلنان إطلاق أكبر خط إنتاج للكمامات الطبية
RT
خط الإنتاج
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وأشارت الصفحة في بيان لها إلى أم خط الإنتاج يلتزم بالمعايير الدولية، بهدف تخفيف الضغط على مصر والعالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسه توريد الكمامات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أنه شاهد بعض المواطنين في الشارع لا يرتدون الكمامات، محذرا من التهاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

مصر والصين تعلنان إطلاق أكبر خط إنتاج للكمامات الطبية
RT
مصر

وأضاف السيسي أن "الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة".

المصدر: RT

 

 

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