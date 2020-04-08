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الحكومة المصرية تعلن خصم نسبة كبيرة من رواتب الوزراء لدعم المتضررين من أزمة كورونا

مال وأعمال

الحكومة المصرية تعلن خصم نسبة كبيرة من رواتب الوزراء لدعم المتضررين من أزمة كورونا
Reuters
مصر
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أعلنت الحكومة المصرية عن إجراء غير مسبوق لها، بخصم نسبة 20% من رواتب الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "سيتم اقتطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من أزمة كورونا".

كما أعلن رئيس الوزراء المصري تمديد تعليق رحلات الطيران في البلاد لمدة أسبوعين آخرين، للحد من انتشار الفيروس.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تمديد فرض حظر التجول في البلاد حتى يوم 23 أبريل الجاري، في إطار الاجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: RT

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