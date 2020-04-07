مخزونات النفط في الولايات المتحدة تقفز 12 مليون برميل الأسبوع الماضي

قال معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي متأثرة بهبوط حاد في الطلب على الوقود في أرجاء البلاد بسبب كورونا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 11.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، لتصل إلى 473.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 9.3 مليون برميل، وتلك هي أكبر زيادة لأسبوع واحد في بيانات معهد البترول لمخزونات الخام منذ فبراير 2017، وتأتي في أعقاب قفزة بلغت 10.5 مليون برميل في الأسبوع السابق عليه.

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وزادت مخزونات البنزين 9.4 مليون برميل، وهي أكبر زيادة لأسبوع واحد في أرقام معهد البترول منذ يناير 2017، ومقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بارتفاع قدره 4.3 مليون برميل.

جدير بالذكر أن مخزون البنزين في أمريكا يتزايد بسبب هبوط حاد في الطلب على وقود السيارات.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينح بولاية أوكلاهوما زادت 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام انخفض بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا، كما أشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 177 ألف برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت بمقدار 653 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز