الخزانة الأمريكية: نسعى لإيجاد 250 مليار دولار لدعم المشاريع الصغيرة

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين أن وزارته تسعى لإيجاد 250 مليار دولار إضافي لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة التي تضررت جراء الظروف الاقتصادية المتردية.

وقال منوشين في تغريدة على "تويتر" إنه تواصل مع المشرعين الكبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لبحث هذا الموضوع.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن منوشين طلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة.

وأشارت في حديث لـ "سي إن إن"، إلى أن الديمقراطيين سيكون لديهم بعض التحفظات بشأن تمويل برنامج دعم المشاريع الصغيرة.

وقالت: "نود التأكد من أن البرنامج يدار بشكل لا يزيد من عدم المساواة فيما يخص إمكانيات الوصول إلى الأرصدة، بل ينفع الجميع الذين يلبون (متطلبات البرنامج)".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي قد أقر عدة تشريعات لدعم الاقتصاد وحمايته من تداعيات انتشار فيروس كورونا، ينص الأكبر منها على تخصيص أكثر من تريليوني دولار لهذا الغرض.

المصدر: رويترز