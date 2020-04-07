وزارة الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاضا لإنتاج النفط في البلاد

قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يخفض منتجو النفط في الولايات المتحدة الإنتاج بحوالي مليوني برميل يوميا لأن هبوط أسعار الخام يرغم الشركات على تقليص العمليات.

من جهتها، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن انتاج النفط في الولايات المتحدة سيهبط بمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.76 مليون برميل يوميا، على عكس توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى زيادة في الانتاج.

إقرأ المزيد

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها للطلب الأمريكي على النفط ومشتقاته، مشيرة إلى أنها تتوقع الآن هبوط الاستهلاك بمقدار 1.33 مليون برميل يوميا إلى 19.13 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع زيادة قدرها 60 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك لمناقشة تخفيض الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق النفطية يوم 9 أبريل الجاري.

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين يوم الجمعة المقبل. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية مشاركة الوزير دان برويليت في هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

المصدر: رويترز