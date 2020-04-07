المركزي السوري يطالب بتأجيل سداد قروض ذوي الدخل المحدود

طلب مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من المؤسسات المالية المصرفية تشميل قروض "ذوي الدخل المحدود" في تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر ولمرة واحدة.

ويلزم القرار كل المؤسسات المالية المصرفية "بتأجيل كافة أقساط القروض المشملة بقرار مجلس النقد والتسليف لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها الأصلي، على أن يتم تحديد الشرائح والقروض المستفيدة من التأجيل وتاريخ سريانه وتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي بها خلال مهلة أقصاها 13 أبريل 2020، مع بيان نسبة كل شريحة من إجمالي التسهيلات الممنوحة".

وقال المركزي إن قراره ذاك يأتي لتوضيح الاستفسارات المثارة حول بعض مواد قرار مجلس النقد والتسليف بخصوص تأجيل سداد كل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن "الأقساط المستحقة تشمل كافة الأقساط غير المسددة للقروض غير المتعثرة في مرحلتيها الأولى والثانية الممنوحة للعملاء".

وطالب المركزي المؤسسات المالية بالاضطلاع بدورها الاجتماعي، معربا عن تقديره لمبادرات المؤسسات المصرفية العامة والخاصة التي أعلنت تأجيل سداد أقساط القروض على شرائح مختلفة من العملاء بدون فرض أي التزامات أو فوائد جديدة على العملاء.

أسامة يونس

المصدر: RT