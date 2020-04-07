معدل البطالة في النرويج يرتفع إلى مستوى قياسي

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة إلى 15.4%، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطات البلاد أعلنت في 31 مارس المنصرم أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 14.7%، وكان وقتها أعلى مستوى يسجل في النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت الحكومة النرويجية في الشهر الماضي عن الإغلاق الطارئ للعديد من المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، ما تسبب في تسريح مئات الآلاف من أماكن عملهم.

وكانت وزارة الصحة النرويجية أعلنت أمس الاثنين أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس.

وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط.

وحتى اليوم، بلغ إجمالي الوفيات في النرويج جراء الفيروس 83، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5866.

المصدر: "رويترز"