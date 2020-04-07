المرشد الأعلى يوافق على طلب بمليار يورو للرئيس الإيراني

وافق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، على طلب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بسحب مبلغ مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية (صندوق سيادي) لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وجاء ذلك بحسب ما تم نشره على الموقع الرسمي للرئيس الإيراني.

وأعرب الرئيس الإيراني عن شكره لموافقة المرشد الأعلى على هذا الطلب، وأصدر الأوامر اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد الموقع، بأن روحاني وجه أوامره لرئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، "بتلبية احتياجات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من هذا المبلغ، وأن يتم، قدر الإمكان، التعويل على الإنتاج المحلي، وتجنيد الطاقات في هذا الخصوص".

وأضاف الموقع أنه من المقرر تقديم "مساعدات لصندوق التأمين ضد البطالة" من هذا المبلغ أيضا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 شخص.

المصدر: وكالات