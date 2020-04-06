"المركزي الأردني": من المبكر جدا التكهن بحجم التأثير السلبي لفيروس كورونا على النمو

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، إنه من المبكر جدا التكهن بحجم التأثير السلبي لإجراءات العزل المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، على اقتصاد المملكة.

وأضاف فريز في تصريح لقناة "المملكة" الإخبارية اليوم الاثنين، أن توقعات النمو سابقة لآوانها.

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وأفاد بأن الأزمة نتج عنها هبوط حاد في الطلب والانتاج، وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهرا تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هناك تفاوضا مع البنك الدولي لتأمين تمويل ملائم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان مهما، لكنه أشار إلى اختلاف المتغيرات الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في قطاع الطاقة.

وقال إن "إعادة النظر في الأولويات وهذا الاتفاق يؤهل الأردن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذا مهم"، ورأى أن صندوق النقد والبنك الدولي يدركان وجود متغيرات.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بحوالي 2.1 بالمئة في 2020 وأن يرتفع تدريجيا في الأعوام القليلة القادمة ليصل إلى 3.3 بالمئة.

وأعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة سادسة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت من بين 4 حالات اكتشفت الاثنين.

وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الوفاة الجديدة في مستشفى خاص.

وأفاد بأن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 349 إصابة، مؤكدا شفاء 126 حالة، فيما تتواجد 217 في المستشفيات قيد العلاج.

المصدر: قناة "المملكة" + وكالات