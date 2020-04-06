بورصة موسكو والروبل يصعدان رغم هبوط أسعار النفط

ارتفع سعر صرف الروبل اليوم الاثنين أمام الدولار واليورو، رغم هبوط أسعار النفط العالمية بسبب تأجيل الاجتماع الطارئ لدول تحالف "أوبك+".

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وبحلول الساعة 16:59 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.27 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 25 كوبيكا إلى 82.33 روبل.

وتزامن ارتفاع الروبل مع صعود مؤشري بورصة موسكو، حيث ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.13% إلى 2627.11 نقطة، أما مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS فقد صعد بنسبة 3.3% إلى 1084.18 نقطة.

كذلك صعدت خلال تعاملات اليوم أسواق عالمية، حيث قفزت الأسهم الأوروبية مع تباطؤ وفيات فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 2.9%، بعد أن أغلق الجمعة منخفضا وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الأزمة الصحفية.

وجاء الارتفاع رغم هبوط أسعار الذهب الأسود التي تراجعت خلال التداولات بنحو 3%، حيث تم تداول مزيج "برنت" عند مستوى 33.38 دولار للبرميل.

المصدر: RT + "رويترز"