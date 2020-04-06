روسيا تمد مصر بوقود ذري لمفاعل أنشاص النووي

وقعت شركة "روس آتوم" الروسية، عقدا مع الهيئة المصرية للطاقة الذرية، لتوريد وقود ذرى منخفض التخصيب لمفاعل أنشاص النووي للأبحاث في مصر .

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وأكد أوليغ غريغوريف، نائب رئيس مجلس الإدارة الأول للتجارة والأعمال الدولية في شركة "تفيل" التابعة لروس أتوم، أن توقيع العقد طويل الأمد خطوة لاحقة منطقية لمجموعة من الوثائق التعاقدية العديدة لشحنات مكونات الوقود إلى مصر، والتي تم إنجازها بنجاح من قبل نوفوسيبيرسك كيميكال كونسينتريتس (NCCP) خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذي يقدم دليلا واضحا على مستوى الثقة العالية للعلاقات التي تجمع بين شركة تفيل للوقود والشركاء المصريين.

وأضاف غريغوريف، أن شركته تتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما في مجال إنتاج الوقود الذري لمفاعلات الأبحاث، لا سيما وأنها تمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة لتصنيع مكونات الوقود لكل الأنواع الرئيسية من المفاعلات الذرية القائمة، لافتا إلى التطلعات المستقبلية لتطوير أعمال شركة"تفيل" الروسية في مصر أيضا، وتشمل توريد الوقود الذري لكافة الوحدات الأربع للطاقة في محطة الضبعة النووية باستطاعة 4800 ميغاواط، حيث دخل عقد الوقود حيز النفاذ في العام 2017.

المصدر: اليوم السابع