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المصارف اللبنانية ستعمل مع "المركزي" لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار

مال وأعمال

المصارف اللبنانية ستعمل مع
Reuters
مصرف لبنان المركزي
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قالت جمعية مصارف لبنان الأحد، إن المصارف التجارية في البلاد ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار في انتظار استكمال إنشاء وتشغيل نظام جديد للتداول.

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 ورحبت جمعية مصارف لبنان، في بيان صادر عن مجلس إدارتها، بالتعميمين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 3 أبريل 2020، والمتعلقين بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة وبشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية".

وأعلنت أنه "وفي انتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني المخصص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات الأجنبية، ستقوم المصارف بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي بالتنسيق مع المصرف المركزي".

وأكدت أنها ستعمل "في الأيام المقبلة، على إعداد الأنظمة المعلوماتية والإجراءات الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ هذين التعميمين".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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