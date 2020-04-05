الاتحاد الإفريقي: نحو 20 مليون وظيفة مهددة في القارة بسبب وباء كورونا

أظهرت دراسة للاتحاد الإفريقي نشرها اليوم الأحد، أن نحو 20 مليون وظيفة مهددة في إفريقيا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد الإفريقي بأنه من المتوقع انكماش الاقتصاد في القارة 0.8% إلى 1.1% في العام 2020.

وأشار إلى أنه من المتوقع تراجع التجارة 35 بالمئة من مستويات 2019، مع خسائر 270 مليار دولار، موضحا أن الحكومات الإفريقية قد تخسر ما بين 20% و30% من الإيرادات المالية، والتي تفيد التقديرات بأنها بلغت 500 مليار في 2019.

وبين أيضا أنه من المتوقع أن يختفي ما يصل إلى 15 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية.

كما ذكر في دراسته أن الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارة ستنكمش 3% في المتوسط.

المصدر: رويترز