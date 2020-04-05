مصر تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي

تتوقع مصر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في الربع الثالث و1% في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأحد، إن مصر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في الربع الثالث وواحد بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6% لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1070 إصابة، بينها 71 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأشارت إحدى الدراسات التي أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة المصرية، إلى أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو المقبل.

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن "مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات، وأن الإصابات ستتصاعد إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو".

المصدر: وكالات