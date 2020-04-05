إيران.. إنتاج الغاز بحقل "بارس" تجاوز 700 مليون متر مكعب يوميا

قال مسؤول إيراني اليوم الأحد، إن إنتاج الغاز بحقل "بارس" الجنوبي تجاوز 700 مليون متر مكعب في اليوم.

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ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مدير شركة "بارس" للنفط والغاز محمد مشكين فام، قوله إن حجم إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي تجاوز 700 مليون متر مكعب يوميا في السنة الفارسية الماضية.

وأضاف فام أن "طاقة إنتاج الغاز اليومية من حقل بارس الجنوبي بلغت ما يزيد على 700 مليون متر مكعب العام الماضي".

تجدر الإشارة إلى أن السنة الفارسية الماضية بدأت في مارس 2019 وانتهت الشهر الماضي.

وحقل "بارس" الجنوبي، الذي تطلق عليه قطر اسم حقل الشمال، هو أكبر حقل غاز في العالم وتتقاسمه إيران وقطر.

المصدر: رويترز