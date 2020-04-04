كورونا يدفع مصنعي الكمبيوترات الروس والأجهزة المنزلية لإطلاق تحذير من خطر نقصها

طلبت رابطة الشركات التجارية ومصنعي المعدات المنزلية وأجهزة الكمبيوتر (RATEK) من الحكومة الروسية السماح لأعضائها بالعمل أثناء الحجر للوقاية من كورونا، لتفادي النقص في الأسواق.

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وتضم الجمعية مصنعي المعدات وتجار التجزئة ومطوري البرامج وموزع المعدات.

وأفادت قناة RBC التلفزيونية نقلا عن رسائل من رئيس الرابطة، ألكسندر أونيشوك، إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الصناعة دنيس مانتوروف، وعمدة موسكو سرغي سوبيانين، وحاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف وسانت بطرسبورغ ألكسندربيغلوف، إلى أهمية الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في حياة عشرات ملايين الأشخاص الموضوعين في حجر ذاتي للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وطلب توفير إمكانية عمل الشركات المصنعة والموردين وشركات الخدمة والتصليح والمشاركين الآخرين في سلسلة إنتاج السلع.

كما قال ممثل الرابطة، أنطون غوسكوف لقناة RBC، تم إيقاف العديد من المصانع المنتجة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في روسيا. وشدد على أنه منذ أن تم تمديد التدابير الرامية إلى مكافحة انتشار الفيروس التاجي ، يجب إدراج المعدات والالكترونيات ومعدات الإضاءة ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في قائمة السلع الأساسية.

وأوضحت ليودميلا رومانوفا ، مديرة تطوير الأعمال في شركة Haier في روسيا، أن إنتاج المعدات في البلاد توقف. ومع ذلك ، فإنه بعد مرسوم 2 أبريل الذي تم بموجبه إعطاء المناطق سلطات معينة لاستئناف أنشطة شركات الإنتاج، قد تستأنف بعض المصانع دورة العمل.

وأكد نيكولاي كومليف، مدير رابطة شركات تكنولوجيا الكمبيوتر أن وزارة العمل قد أدرجت سابقا شركات تكنولوجيا المعلومات ومشغلي الاتصالات في قائمة المنظمات التي يجب أن تعمل باستمرار، ولكن ليس من الواضح من هي الشركات بالضبط التي تنتمي لهذه القائمة.

ويعمل بائعو التجزئة عن بعد ويلبون الطلبيات الواردة بواسطة الحجز الإلكتروني، ويمكن طلب المعدات من خلال المتاجر عبر الإنترنت مع التوصيل إلى المنزل.

وأشار مصدر في أحد محلات بائعي التجزئة لقناة RBC إلى أنه إذا توقفت الإمدادات، فسيكون هناك مخزون كاف من السلع لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط من التشغيل، وليس أكثر.

المصدر:"نوفوستي"