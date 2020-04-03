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مصدر: ترامب متفائل من توصل روسيا والسعودية لاتفاق حول تقليص إنتاج النفط خلال عدة أيام

مال وأعمال

مصدر: ترامب متفائل من توصل روسيا والسعودية لاتفاق حول تقليص إنتاج النفط خلال عدة أيام
Reuters TOM BRENNER
رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب
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نقل مصدر أمريكي مطلع أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، متفائل من أن روسيا والسعودية ستتوصلان لاتفاق حول تقليص إنتاج النفط خلال أيام.

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ونقل المصدر، في حديث لوكالة "رويترز"، مساء الجمعة، عن وزير الطاقة الأمريكي، دان بروييه، قوله، عقب محادثات لترامب مع رؤساء أكبر شركات النفط في الولايات المتحدة، أن البيت الأبيض لا يخوض أي مفاوضات مع روسيا والسعودية حول موضوع خفض الإنتاج، لكنه يشجعهما على التوصل إلى اتفاق بينهما حول القضية.

وأضاف المصدر أن بروييه أبلغ ممثلين عن قطاع النفط الأمريكي بأن ترامب "متفائل من أن روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق خلال عدة أيام مقبلة"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

كما ذكر وزير الطاقة الأمريكي، حسب المصدر، أن إجراءات دعم شركات النفط قد تشمل تخفيف المعايير المصرفية.

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن كلا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يريدان التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع المتأزمة في أسواق النفط العالمية والتي تشهد هبوطا حادا لأسعار الخام.

المصدر: رويترز

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