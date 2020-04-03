أسعار النفط تقفز أكثر من 13% بفضل آمال في اتفاق لخفض الإمدادات

قفزت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الجمعة، وسجلت عقود الخام الأمريكي وخام برنت كليهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين.

وترجع القفزة بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه الأسبوع القادم.

وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد في تاريخ أسواق الخام بفعل احتمالات خفض في المعروض يعادل ما يتراوح بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة من الطلب العالمي.

وجاء هذا التعافي الحاد بعد أسابيع من الخسائر، وعقب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "روسيا والسعودية ستتفاوضان لإنهاء حرب أسعار دفعت أسعار الخام الشهر الماضي للهبوط بأكثر من النصف".

واستمر صعود الأسعار اليوم الجمعة وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 4.17 دولار، أو 13.9 في المئة، لتسجل عند التسوية 34.11 دولار للبرميل.

وكانت عقود برنت قفزت بما يصل إلى 47 بالمئة الخميس، مسجلة أعلى مكاسب من حيث النسبة المئوية أثناء التعاملات في يوم واحد، قبل أن تغلق مرتفعة 21 بالمئة.

وأنهت عقود برنت الأسبوع مرتفعة 36.8 بالمئة، وهي أكبر مكاسبها الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في تاريخ عقود خام القياسي العالمي.

كما أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة، 3.02 دولار أو 11.93 بالمئة لتسجل عند التسوية 28.34 دولار للبرميل.

وعقود الخام الأمريكي هي الأخرى قفلت الأسبوع على مكاسب قدرها 31.8 بالمئة، هي أيضا أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.

ومن المقرر أن تعقد منظمة "أوبك" اجتماعا طارئا يوم الاثنين، تقوده السعودية، قد يتم خلاله الاتفاق على تخفيضات تعادل 10 في المئة من الإمدادات العالمية أو حوالي 10 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات