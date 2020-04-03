مصدر: السعودية مستعدة لخفض إنتاج النفط بشكل ملموس

قد تُقدم السعودية على حفض إنتاج النفط بشكل ملموس في حال توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا حول خفض إنتاج الخام، حسبما قال مصدر مطلع على موقف الرياض، اليوم الجمعة.

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وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، لم يكشف المصدر عما إذا كانت المملكة مستعدة لخفض الإنتاج إلى ما هو أدنى من مستوى الربع الأول من السنة الحالية، مشيرا إلى أن المعادلة لم تتم بلورتها بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بأن خفض الإنتاج يجب أن يتم اعتبارا من مستوى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وكانت السعودية تنتج في تلك الفترة 9.8 مليون برميل يوميا، قبل أن تزيد الإنتاج في بداية أبريل، إلى 12 مليون برميل يوميا.

المصدر: إنترفاكس